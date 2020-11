Kit Harington ne Gli Eterni, sapete che Black Knight uccise due Avengers?

Sappiamo che Kit Harington di Game of Thrones vestirà i panni di Black Knight nell'attesissimo Gli Eterni di Chloe Zhao, interessante aggiunta a un cast stellare che speriamo possa rivelarsi adeguata, ma sapevate che la prima missione a fumetti del Cavaliere Nero fu un mezzo disastro che costò quasi la vita a due Avengers?

La sua prima apparizione negli albi a fumetti fu in Avengers #48, nel lontano 1967, e i Vendicatori lo chiamarono per un'importante collaborazione supereroistica che non andò affatto bene. La versione interessata di Black Night è proprio quella di Dane Whitman, equipaggiato di un'armatura, una lancia in grado di sparare laser e generare fumo, di una spada chiamata Ebony Sword e di un cavallo volante geneticamente modificato.



La sua missione nell'albo era quella di avvisare gli Avengers della posizione di Magneto, che teneva prigionieri i figli Quicksilver e Scarlet Witch. Ed è in questo frangente che lo cose vanno fuori dai binari prefissati. I Vendicatori scambiano infatti Whitman per il suo predecessore, che era stato un cattivo, e lo attaccano. Lo attaccano così uniti, primi Wasp e Occhio di Falco, che Black Knight colpisce accidentalmente quasi ferendolo a morte. Poi con la sua lancia arriva sul punto di uccidere Goliath. Gli Avengers non vogliono proprio saperne di ascoltare le sue parole.



Alla fine, fortunatamente, tutto si risolve per il meglio e conduce i Vendicatori da Magneto, ma questo non gli impedisce di essere furioso con il super-gruppo e abbandonare il campo prima della battaglia.



Vi ricordiamo che Gli Eterni uscirà nelle sale cinematografiche americane il 5 novembre 2021.