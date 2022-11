Kit Harington sul suo futuro nell'MCU: 'Non voglio essere solo il fidanzato di qualcuno'

Chi sarebbe tanto folle da convocare il Re del Nord solo per una comparsa, e non per affidargli un ruolo di maggior importanza? I Marvel Studios non di certo: siamo dunque sicuri che per Kit Harington si profili un futuro da Black Night nel Marvel Cinematic Universe, nonostante ad oggi l'attore sia solo fugacemente apparso ne Gli Eterni.

Dopo aver recentemente parlato del suo futuro nel Marvel Cinematic Universe, dunque, proprio l'ex-Jon Snow di Game of Thrones è tornato a parlare delle prospettive del suo Dane Whitman, ribadendo di non essersi prestato a comparire nel franchise solo per limitarsi ad essere il fidanzato della Sersi di Gemma Chan.

"Non ero interessato a comparire nel Marvel Cinematic Universe solo come fidanzato di qualcuno. Sapevo di alcune possibilità per il futuro, quindi ne abbiamo sempre parlato. [...] Come per qualunque altra cosa, non ne sai molto. Fai delle ricerche su che personaggio potresti essere e pensi: 'Oh, sembra divertente'. Ma che quel personaggio rientri o meno nei piani dipende da loro" sono state le parole di Harington.

La sensazione, comunque, è che per l'introduzione ufficiale di Black Knight nel franchise sia ormai solo questione di tempo! A proposito di comparse, intanto, anche Harry Styles è tornato a parlare del suo cameo ne Gli Eterni.