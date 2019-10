Kit Harington è entusiasta e terrorizzato all'idea di esordire nel MCU

Dopo aver discusso alcuni aspetti del suo personaggio ne Gli Eterni, l'attore Kit Harington durante l'ACE Comic Con di Chicago ha spiegato perché è sia eccitato che terrorizzato all'idea di unirsi alla famiglia dei Marvel Studios.

Queste le parole della star di Game of Thrones:

"Un sacco di colleghi che entrano in qualcosa come il Marvel Cinematic Universe, non hanno mai avuto una precedente esperienza in un franchise così grande. Io ho convissuto con Game of Thrones per dieci anni, ho conosciuto un grande franchise e qualcosa che ha creato un mondo nuovo e accumulato una vasta base di fan. Quindi, per entrambi i motivi, sono eccitato e terrorizzato. Avendo lavorato in quella serie, conosco la responsabilità di un attori nel dover recitare nella parte di un personaggio amato e seguito da milioni di spettatori, così come le aspettative di quei fan e delle persone per il destino di quel personaggio. Personalmente, guardando questo nuovo universo in cui sto per entrare, credo di essere preparato perché ho fatto parte di un altro grande universo ... ma proprio perché ho fatto parte di un altro grande universo, so a cosa vado incontro ... quindi sono terrorizzato!"

Nella stessa intervista, Harington ha svelato di non vedere l'ora di poter lavorare con Gemma Chan, attrice con la quale è amico da molti anni. Curiosamente i loro personaggi, Cavaliere Nero e Sersi, sono molto legati nei fumetti Marvel, e nel corso della loro storia editoriale hanno anche avuto una relazione.

Gli Eterni uscirà a novembre 2020.