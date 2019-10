Kit Harington sarà in Marvel's Eternals, entusiasta e terrorizzato all'idea

Il controverso finale di Game of Thrones ha lasciato a molti un sapore amaro in bocca, soprattutto a quelli che avrebbero voluto Jon Snow sul trono di spade. Se come Re del Nord non ha avuto il suo lieto fine, forse nel MCU Kit Harington potrà riscattarsi e l'attore si dice allo stesso tempo eccitato e terrorizzato per il nuovo film.

"Molti degli attori che oggi recitano nel MCU, probabilmente prima non avevano mai lavorato per un franchise così importante. Sono stato nella HBO per dieci anni, ho lavorato per un colosso della TV e so cosa significa per un attore avere la responsabilità d'interpretare un personaggio amato dal pubblico. Proprio per questi motivi sono eccitato e terrorizzato all'idea."

"È la prima volta che lavoro con professionisti di questo calibro e venire qui, vedere così tante persone svolgere con amore il loro lavoro, è magnifico. Un nuovo capitolo è iniziato e ho una nuova parte su cui concentrarmi. Non posso dire molto, ma sappiate che questo nuovo personaggio ricorda molto un Jon Snow dei fumetti, almeno all'esterno. Cercherò d'interpretarlo in modo nuovo, diverso [da Jon] e anche se adesso sono un supereroe ho ancora una spada"

Kit Harington è stato scritturato dai Marvel Studios per recitare nel film The Eternals, che segnerà l'inizio della quarta fase del MCU. Non si sa quale sarà il ruolo interpretato dall'attore inglese, ma le dichiarazioni fanno supporre che presto vedremo l'attore nei panni di Black Kight.

Il cavaliere deve il suo nome all'armatura nera che indossa e, quando fu inchiostrato per la prima volta nel '55, non immaginava che appena 60 anni dopo sarebbe stato uno protagonisti del grande schermo: The Eternals sarà distribuito il 6 novembre 2020.