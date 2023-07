Kit Connor, la star di Rocketman:'Deluso dalle speculazioni sulla mia sessualità'

Il giovane attore Kit Connor, noto per le sue partecipazioni al film Rocketman di Dexter Fletcher e alla serie tv Heartstopper, ha dichiarato di essere rimasto profondamente deluso per essersi sentito spinto a fare coming out, dopo essere stato vittima di molestie online proprio nei confronti della sua sessualità.

Intervistato da British Vogue, Connor ha spiegato che all'epoca del coming out sulla propria bisessualità non si sentiva ancora pronto:"Sentivo che era qualcosa di cui non ero ancora pronto a parlare. Non ero arrabbiato. Ero solo leggermente deluso da questa reazione".



Connor ha dichiarato che la parole 'costrizione' per quanto concerne il suo coming out, non è quella più adatta:"Penso che 'costretto' non sia la parola giusta che userei, ma direi che avrei preferito farlo in un altro modo. Non so se l'avrei mai fatto. Ma alla fine non me ne pento. Per molti versi è stato davvero incoraggiante".



Non è stato un periodo facile per l'interprete di Nick Nelson nello show tv di Netflix:"Sono un giovane, quindi sto attraversando certe cose, in termini di vita e salute mentale. Con quel tweet avevo solo bisogno di far uscire quell'energia".



Nel coming out di Kit Connor risalente allo scorso mese di ottobre, anche i ringraziamenti sarcastici dell'attore ai propri hater per aver spinto un diciottenne a dichiararsi.

Connor ha interpretato un giovanissimo Elton John nel biopic di Dexter Fletcher, uscito nelle sale nel 2019.

Su Everyeye potete trovare la recensione di Rocketman, con protagonista Taron Egerton.