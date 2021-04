Kiss, scelto il regista del film Netflix sull'iconica band: ecco di chi si tratta

Netflix è vicina ad un accordo per realizzare un film sui Kiss, iconica band hard rock, sulla falsariga di opere come Bohemian Rhapsody sui Queen. Secondo diverse fonti, Netflix avrebbe scelto Joachim Rønning per dirigere il film. Nei credit del regista norvegese figurano titoli quali il sequel di Maleficent e uno dei film di Pirati dei Caraibi.

La sceneggiatura è stata scritta da Ole Sanders e una prima bozza è stata realizzata da William Blake Herron. Il film sarà una co-produzione Atmosphere Entertainment e Universal Music Group di Mark Canton.

Il film s'intitolerà Shout It Out Loud e sarà realizzato in stretta collaborazione con Gene Simmons e Paul Stanley, membri storici della band.



I cavalli di battaglia della band saranno parte integrante del film, ma l'opera si concentrerà sulle origini del gruppo, quando i due erano dei ragazzi disagiati del Queens che instaurarono un'improbabile amicizia.

La band rappresenta un brand conosciuto in tutto il mondo; nel 2015 uscirono videogiochi e altri contenuti sui Kiss, che ottennero grande successo.

In seguito all'amicizia tra i primi due componenti, si aggiunsero al gruppo anche il chitarrista Ace Frehley e il batterista Peter Criss.

Oltre alla musica anche il trucco e il look dei componenti ha contribuito al loro successo nel mondo.



