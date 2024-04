Kirsten Dunst voleva tornare in Spider-Man: No Way Home: 'Non me lo hanno chiesto'

Kirsten Dunst non ha un bel ricordo del bacio con Tobey Maguire ma ciò non ha di certo cancellato il periodo d'oro vissuto durante la trilogia di Sam Raimi che non ha ancora finito con Mary Jane!

L'attrice infatti ha sostenuto di essere pronta a tornare nel MCU già dai tempi di Spider-Man: No Way Home accanto all'iconico Uomo Ragno di Tobey Maguire: "Non mi è stato chiesto di tornare ma sarebbe divertente dire, 'OK, prendiamo Tobey e me e rendiamolo un diverso tipo di supereroe' - ha detto l'attrice a GQ - Come hanno fatto quel film, Chronicle. Potrebbe essere bello". MJ non sembra aver chiuso completamente le porte al suo personaggio quindi non ci resta che attendere che questo appello venga ascoltato dai Marvel Studios per il nuovo Spider-Man 4!Nel Multiverso tutti gli incontri sono possibili: dopo il ritorno di Maguire e Andrew Garfield, anche i villain della saga del regista di Evil Dead hanno affrontato di nuovo Spider-Man e altri mostri sarebbero desiderosi di affrontarlo nel quarto capitolo del MCU proprio come Lizard!

Se il Marvel Cinematic Universe non cogliesse l'opportunità del ritorno di Mary Jane, per Kirsten Dunst potrebbe esserci persino il quarto film di Sam Raimi per salutare al meglio uno dei personaggi più iconici dell'attrice. E voi vorreste ancora vedere Kirsten Dunst nei panni di Mary Jane?

Scrivecetelo nei commenti!

