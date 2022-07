Kirsten Dunst, la star di Spider-Man si è sposata in segreto con Jesse Plemons

Un rappresentante di Kirsten Dunst ha confermato ufficialmente qualche giorno fa le nozze dell'attrice con il compagno, il collega Jesse Plemons, nel resort GoldenEye in Giamaica. Al momento non sono trapelati ulteriori dettagli sul matrimonio della coppia, una delle più solide di Hollywood negli ultimi anni.

Le nozze hanno soltanto suggellato un'unione che aveva già tutti i crismi di un matrimonio, come confermò tempo fa lo stesso Plemons:"Diciamo che siamo sposati perché sembra che siamo sposati" ha dichiarato l'attore, confermando la difficoltà di organizzare un matrimonio con la pandemia in corso e due bambini "Alla fine ci sposeremo".



E quella 'fine' è arrivata proprio in questi giorni, con l'annuncio del matrimonio avvenuto. Kirsten Dunst e Jesse Plemons si sono incontrati per la prima volta sul set della serie Fargo, nella quale interpretavano proprio una coppia, iniziando a frequentarsi soltanto dopo la fine dello show nel 2016. Si sono fidanzati un anno dopo e hanno accolto i loro due figli, Ennis Howard, 4 anni, e James Robert, di appena 14 mesi. L'attrice è conosciuta in tutto il mondo per il ruolo di Mary Jane Watson nella trilogia dell'Uomo Ragno diretta da Sam Raimi; Kirsten Dunst ha denunciato la disparità nella paga in Spider-Man qualche mese fa, nonostante fosse nel main cast.



Dunst e Plemons sono stati entrambi nominati per il loro lavoro in Il potere del cane di Jane Campion, film nel quale interpretano... una coppia sposata:"È così pazzesco essere una coppia e avere le prime nomination insieme. È come un libro di fiabe".



Se volete saperne di più sul film di Campion, ecco la recensione di Il potere del cane, con Kirsten Dunst e Jesse Plemons tra i protagonisti.