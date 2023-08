Kirsten Dunst a sorpresa: 'Il bacio a Brad Pitt? Disgustoso'

La nostra recensione di Intervista col vampiro mette in luce il cult basato sul romanzo di Anne Rice, ma non è tutto oro quel che luccica: Kristen Dunst, interprete di Claudia, ha trovato davvero disgustosa la scena del bacio con Brad Pitt!

"Ho odiato [quel bacio] veramente moltissimo" dichiarò l'attrice quando aveva soltanto undici anni, "perché Brad era una specie di fratello maggiore sul set. Non è il massimo baciare tuo fratello! Era più grande di me e ho dovuto baciarlo sulle labbra... Insomma, davvero disgustoso".



A quattro anni di distanza, le sue sensazioni al riguardo non sono affatto cambiate: "Baciare Brad è stato davvero brutto. Nelle interviste, all'epoca, continuavo a ripetere quanto fosse disgustoso, e di come Brad avesse i pidocchi. Voglio dire, avevo soltanto dieci anni!".



Diretto da Neil Jordan, Intervista col vampiro (Interview with the Vampire: THe Vampire Chronicles) racconta la storia di Louis de Pointe du Lac, il quale, intervistato dal giornalista Daniel Malloy, decide di rivelare pubblicalmente la propria natura. Nel cast, oltre a Dunst e Pitt, ricordiamo anche Tom Cruise (Lestat de Lioncourt), Christian Slater (Daniel Molloy) e Domiziana Giordano (Madeleine).



La pellicola fu un enorme successo al botteghino, e incassò ben 230 milioni di dollari a fronte di un budget di "soltanto" 60 milioni; inoltre, fu candidato al Premio Oscar come miglior scenografia e miglior colonna sonora, mentre al Golden Globe come miglior attrice non protagonista (Kirsten Dunst, appunto) e di nuovo miglior colonna sonora originale.



Era il maggio 2016 quando si vociferava la possibilità del remake su Intervista col vampiro.