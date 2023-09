Kirsten Dunst non dimentica Spider-Man: guardate l'ombrello del figlio

Kirsten Dunst è l'iconica Mary Jane nella trilogia di Spider-Man: l'attrice ha raggiunto il successo nel mondo del cinema già da bambina in Intervista col vampiro, il suo nome pian piano si è solidificato a Hollywood. Malgrado MJ sia solo uno dei tanti ruoli che ha interpretato l'attrice, Kirsten Dunst è ancora legata a Spider-Man!

A confermarlo è un post su Instagram dove l'attrice ha postato una foto del figlio James Robert con il volto coperto da un gigante ombrello di Spider-Man! La didascalia parla chiaro: "Non ha idea che sua madre fosse MJ ", commenta Kirsten Dunst! Ma ci sarà tempo per il piccolo di scoprirlo sebbene è prassi che molto spesso, i figli della celebrity non comprendano appieno la fama dei propri genitori. Al momento, il bambino ha solo due anni: il secondo genito di Kirsten Dunst e Jesse Plemons, scoprirà più avanti che sua madre è stata anche un personaggio dei fumetti. Ma quanto pare Kirsten Dunst ha già intenzione di istruirlo per il meglio!

Sebbene per molti fan, la MJ di Kirsten Dunst sia stata una fidanzata tossica è innegabile che la fidanzata di Spider-Man sia stata un personaggio centrale nella trilogia di Sam Raimi: la stessa attrice ha ribadito più volte di amare il ruolo tanto che Dunst ritornerebbe come MJ!