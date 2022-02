Kirsten Dunst su Marie Antoinette e le scene con Jamie Dornan: 'Ero così nervosa'

Kirsten Dunst è un'attrice navigata, ha calcato le scene fin da bambina... Ma anche lei è stata preda del nervosismo quando si è trattato di girare determinate scene con Jamie Dornan in Marie Antoinette.

Al momento Kirsten Dunst è impegnata a promuovere Il Potere del Cane per l'attuale Awards Season, mentre Jamie Dornan sta facendo altrettanto con Belfast il film di Kenneth Branagh di cui è protagonista.

Tuttavia, i due in passato hanno condiviso lo schermo in occasione di Marie Antoinette, il period drama diretto da Sofia Coppola, nel quale non hanno avuto esattamente le scene più semplici da girare, considerando il fatto che non si erano mai incontrati prima, e per Dornan si trattava di uno dei suoi primi ruoli sullo schermo. In più la regista chiese loro di improvvisare alcuni di quei momenti...

"Anche io ero così nervosa, Jamie. E tutta la nostra roba riguardava il baciarci e quant'altro! Io non mi sentivo a mio agio, ma è qualcosa che non ti mette mai a tuo agio. Quindi ero davvero nervosa" spiega infatti la Dunst, concordando con il collega che in un segmento di Variety aveva espresso tutto il suo nervosismo nel ricordare l'esperienza sul set del film "Così tante di quelle scene erano... Lo sai.. E credo che la prima volta che mostrai il seno davanti all'obiettivo fu con Sofia. Non ha mai utilizzato quella scena, e non credo che tu fossi lì quel giorno, ma ci sono state tante cose che mi hanno fatto sentire un po' sopraffatta".

Ma i due ormai ne hanno fatta di strada da allora, e ora guardate un po' dove sono arrivati!