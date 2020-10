Kirsten Dunst loda il suo compagno Jesse Plemons: 'Lavora duro, si impegna un sacco'

Ci hanno messo un bel po' a rendere nota la loro relazione, Kirsten Dunst e Jesse Plemons: i due attori si sono conosciuti sul set della seconda stagione di Fargo e da allora le cose sembrano andare davvero a gonfie vele, ma la scelta è stata quella di fare le cose con calma prima di parlare pubblicamente della loro storia.

Ora che non ci sono più segreti da mantenere, però, la star de Il Diritto di Contare e Spider-Man non si tira certo indietro quando c'è da spendere parole d'elogio per il suo compagno: oltre ad apprezzarlo dal punto di vista personale, infatti, Dunst ha dimostrato di nutrire grande stima per Plemons anche sotto l'aspetto professionale.

"Lavora duro su qualunque cosa faccia. Prende tutto molto seriamente e si impegna davvero a fondo. Scherziamo molto sul fatto che entrambi siamo stati delle baby-star e che tutti e due alla fine ne siamo usciti bene" sono state le parole di Kirsten Dunst sulla star di Breaking Bad, Fargo e Sto Pensando di Finirla Qui.

A proposito di Dunst: qualche tempo fa i fan dell'attrice insorsero a causa di un tweet che la ricordava unicamente come "la fidanzata di Spider-Man". Per quanto riguarda Plemons, invece, qui trovate la recensione di Sto Pensando di Finirla Qui.