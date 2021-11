Kirsten Dunst e Jesse Plemons finalmente a nozze: 'Ci sposeremo molto presto'

Nel corso della sua partecipazione al programma Jimmy Kimmel Live! Kirsten Dunst ha annunciato che lei e Jesse Plemons si sposeranno molto presto. La coppia vuole solamente trovare il tempo necessario per ristabilirsi dopo la nascita del secondo figlio ma ormai non manca molto alle nozze. I due stanno insieme stabilmente dal 2016, dal set di Fargo.

Intervenuta in occasione della campagna promozionale del nuovo film che li vede coinvolti entrambi, ovvero Il potere del cane di Jane Campion, Kirsten Dunst ha dichiarato a Jimmy Kimmel: "Continuo a rimanere incinta e io vorrei solo poter festeggiare il mio matrimonio. Vorrei essere in grado di poter bere e divertirmi quel giorno. Ci sposeremo molto presto".

Parlando dell'ultimo figlio arrivato recentemente, l'attrice ha continuato: "Lo chiamiamo Big Kahuna, ha sette mesi e pesa 9kg", ha scherzato sul figlio James. "Tutto quello che vuole fare è dondolare, camminare, essere come il fratellino e girare in tondo. Vuole solo camminare e correre, non sa nemmeno cosa sia una culla. Al momento cerco di fargli capire come dormire la notte, quindi la scorsa notte mi sono dovuta occupare di un bambino che piangeva in continuazione, e al momento sono appesa a un filo. Era stato tranquillo, ma poi improvvisamente la scorsa notte è come se fosse stato colpito forte da qualcosa. Avrò dormito una mezz'ora in totale dopo avergli messo il ciuccio in bocca".

Recentemente, Dunst ha parlato del suo compenso nella trilogia di Spider-Man a parer suo non adeguato rispetto a quanto percepito da Tobey Maguire: "La disparità retributiva tra me e Spider-Man era piuttosto estrema" ha raccontato a The Independent. "Non ci avevo neanche fatto caso all'inizio. Pensavo: Oh beh, è Tobey a interpretare Spider-Man. Ma sapete chi c'era sulla locandina di Spider-Man 2? C'eravamo Spider-Man ed io...".

Vi lasciamo alla recensione de Il potere del cane, film che la vede protagonista insieme a Benedict Cumberbatch e, come detto, al compagno Jesse Plemons.