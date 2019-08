Kirk Gurry e Lewis Tan dovrebbero unirsi a Chris Pratt in Ghost Draft. Ecco i loro provini

Torniamo a parlare dell'annunciato e interessante Ghost Draft, nuovo action movie di natura bellica diretto da Chris McKay (The LEGO Batman Movie) che vede protagonisti Chris Pratt e Yvonne Stahovski (The Handmaid's Tale), viso che grazie a HN Entertainment sono state rivelate due possibili new entry ufficiale nel cast.

Stiamo parlando per l'esattezza di Kirk Gurry (Edge of Tomorrow, Speed Racer) e di Lewis Tan (Deadpool 2, Wu Assassins), che andranno a interpretare dei personaggi secondari, commilitoni dei due protagonisti interpretati da Pratt e dalla Strahovski. La storia di Ghost Draft segue infatti un gruppo di soldati spediti quarant'anni nel futuro per combattere un guerra per la salvezza dell'umanità. A produrre c'è anche la Skydance.



HN Entertainment non solo ha rivelato anticipatamente la possibile presenza dei due interpreti nel film, ma ha anche diffuso in rete i loro video provini, dove possiamo vedere Gurry e Tan recitare in quelle che sono le parti di due soldati, uno più "rozzo", che parla del passato e della sua prima missione in Russia, mentre l'altro più giovane e pacato, forse psicologicamente provato da qualcosa.



Ghost Draft non ha ancora una data d'uscita ufficiale. Resta da vedere se le due star verranno accettata nei ruoli, ma stando al sito la loro partecipazione al film dovrebbe essere annunciata a breve.