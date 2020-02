Kirk Douglas, Sky Cinema saluta il leggendario attore con una serata dedicata

A seguito della scomparsa di Kirk Douglas, spentosi in queste ore a 103 anni, Sky Cinema ha modificato la sua programmazione odierna per celebrare le gesta e i film del leggendario attore.

L'evento speciale andrà in onda questa sera Sky Cinema Due, canale sul quale dalle 21.15 sarà trasmesso SFIDA ALL’O.K. CORRAL, il western del 1957 diretto da John Sturges con protagonisti Kirk Douglas e Burt Lancaster.

Dopodiché la serata proseguirà alle 23.20 con I VICHINGHI, celebre pellicola storica del 1958 diretta da Richard Fleischer e impreziosita dalla voce narrante di Orson Welles. Infine, all’1.20, la maratona sarà chiusa da PRIMA VITTORIA, il film di guerra del 1965 diretto da Otto Preminger con Kirk Douglas e John Wayne, ambientato subito dopo l’attacco di Pearl Harbor.

La programmazione dedicata sarà riproposta anche domani, sempre su Sky Cinema Due: alle 10.25 verrà ritrasmesso il film I VICHINGHI, seguito alle 12.25 dal film SFIDA ALL’O.K. CORRAL.

I tre film fanno tutti riferimento al decennio compreso tra i tardi anni '50 e la prima metà dei '60, fra i più floridi della già di per sé floridissima e lunghissima carriera della star perché successivo alle tre nomination all'Oscar (ottenute con Il Grande Campione, Il Bruto e la Bella e Brama di Vivere, tutte per il miglior attore protagonista): in quegli anni Douglas partecipò a pellicole di vario genere, partendo dal film della Disney 20.000 Leghe Sotto i Mari (1954) di Richard Fleischer, per poi arrivare, fra gli altri, a titoli come Noi Due Sconosciuti (1960) di Richard Quine, L'Occhio Caldo del Cielo (1961) di Robert Aldrich, Due settimane in un'altra città (1962) di Vincente Minnelli (1962), Solo Sotto le Stelle (1962) di David Miller e Sette giorni a maggio (1964) di John Frankenheimer.

