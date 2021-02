Kirk Douglas, il ricordo di Michael a un anno dalla morte: 'Ti amo con tutto il cuore'

Non si dimentica facilmente una leggenda come Kirk Douglas: un anno dopo la sua morte, avvenuta alla veneranda età di 103 anni, l'intero mondo del cinema continua a rendere omaggio alla star di Spartacus e Orizzonti di Gloria. Primo fra tutti a ricordare l'attore è stato, ovviamente, il figlio Michael Douglas.

Non manca una punta di affettuosa ironia nel post con cui l'attore di Un Giorno di Ordinaria Follia ha voluto ricordare il padre scomparso proprio il 5 febbraio dell'anno scorso: "Non riesco a credere che sia già passato un anno da quando ci hai lasciati. A 103 anni hai scelto un buon momento per fare il check out. Ti amo con tutto il cuore"

Il riferimento nelle parole dell'attore di Ant-Man è, presumibilmente, alla terribile situazione mondiale creatasi a causa della pandemia di cui il padre Kirk non ha potuto vedere gli sviluppi: un piccolo sorriso, dunque, per affrontare la perdita di una persona che ha lasciato senza ombra di dubbio un vuoto difficilmente colmabile, oltre che nella vita di Douglas, anche nel mondo della settima arte.

Per omaggiare l'attore de Il Grande Cielo, comunque, il modo migliore è sicuramente quello di rivederlo ancora una volta in azione: ecco, quindi, quali sono secondo noi i migliori film di Kirk Douglas da vedere e rivedere.