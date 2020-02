Kirk Douglas ha donato il suo intero patrimonio in beneficienza: 61 milioni ai bisognosi

Il grande attore hollywoodiano Kirk Douglas ha compiuto un ultimo piccolo grande gesto a qualche settimana dalla sua scomparsa, avvenuta il 5 febbraio scorso.

Secondo le ultime volontà della star di Hollywood, deceduto a 103 anni, le sue ricchezze saranno indirizzate interamente alla Fondazione Douglas, il cui scopo è quello di “aiutare le persone sole e in difficoltà”. A riportarlo il Daily Mirror, secondo il quale la Fondazione finanzierà: borse di studio per studenti svantaggiati in collaborazione con la St Lawrence University; la ristrutturazione del Tempio del Sinai di Westwood, che ospita il centro per l'infanzia Kirk e Anne Douglas; il Kirk Douglas Theatre di Culver City, un cinema fatiscente restaurato e trasformato in luogo di esibizione dal vivo; l'ospedale pediatrico di Los Angeles.

I fondi trasferiti dal conto in banca dell'attore si attestano a ben 61 milioni: di questi neanche un centesimo andrà al figlio Michael Douglas, che però con un patrimonio netto di 300 milioni di dollari è stato ben lieto di soddisfare le ultime richieste del padre.

