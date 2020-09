Kingsman: volete vestirvi come gli agenti dei film? Ecco la lussuosa collezione tie-in

Chi l'ha detto che i tie-in debbano essere operazioni cheap e di bassa lega? La collaborazione tra il franchise di Kingsman e il noto brand di abbigliamento Mr Porter continua a puntare all'eccellenza.

"Credo che all'inizio ci fosse della preoccupazione, ma il regista Matthew Vaughn osservò che gli spettatori vedono questi incredibili abiti nei film, e vogliono davvero indossarli. Non sto parlando di costumi sgargianti, sono solo di ragazzi vestiti molto bene. Vedevi gli abiti sullo schermo ma non potevi comprarli, l'unica cosa disponibile è il terribile merchandise dei film", ha dichiarato l'addetto alle vendite Sam Kershaw a Variety, in merito alla decisione di lanciare la partnership nel 2015.

Sebbene The Kings Man Le origini sia stato posticipato al 2021, la nuova collezione è comunque disponibile sul sito di Mr Porter, con 170 pezzi che includono maglie Turnbull & Asser, scarpe George Cleverly, maglioni, orologi e persino penne ispirate ai personaggi di Kingsman e creati con la partecipazione di Michele Clapton, costumista dei film. Ovviamente la nuova merce avrà un gusto ancora più retro, visto che il nuovo prequel con Ralph Finnies sarà ambientato ai tempi della Prima Guerra Mondiale.

Per quanto riguarda gli indumenti più richiesti, Kershaw ha rivelato: "Nel secondo film Taron Egerton indossa uno smoking di velluto arancione. Credevamo di averne abbastanza a disposizione, una buona quantità per un team acquisti. Non avevamo idea. Non ricordo quanti ne vendemmo, ma di sicuro a centinaia. Un altro altro oggetto che si vende molto bene sono gli occhiali: abbiamo venduto letteralmente migliaia di occhiali Cutler and Gross".

Si tratta di prodotti di un certo livello, con pezzi che possono arrivare a costare centinaia, se non migliaia di dollari, ma un fan di Kingsman potrebbe decidere di cedere al fascino inglese di certi indumenti. Vi ricordiamo che The King's Men - Le Origini conterrà delle anticipazioni su Kingman 3, le cui riprese si svolgeranno in Inghilterra.