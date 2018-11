Kingsman: Taron Egerton non tornerà nel terzo film

Taron Egerton ha confermato che non tornerà nei panni di Eggsy nel prossimo capitolo di Kingsman. Dopo aver lanciato con successo il franchise nel 2014 con Kingsman: Secret Service, Matthew Vaughn ha cercato d'espandere l'universo narrativo nato dal fumetto di Mark Millar. Egerton ha partecipato anche al sequel, Kingsman: Il cerchio d'oro.

Nel corso di un'intervista per Yahoo, mentre è impegnato nel tour promozionale di Robin Hood, Taron Egerton ha spiegato:"Non so quanto sia caldo questo argomento e non so precisamente quello che posso o meno dire. Ma non apparirò nel nuovo Kingsman" ha ammesso Egerton.

Il film s'intitolerà The Great Game, e Taron Egerton ha spiegato come questo non si tratti per forza di un addio:"Non significa che non apparirò più in un film di Kingsman. Mi sono incontrato con Matthew giusto qualche giorno fa e siamo ancora in 'affari' ma la sua prossima avventura in quel mondo non comprende la mia presenza. Ha un'idea davvero coinvolgente per quel film, mi spiace non esserci ma vedrete ancora Eggsy".

Nel terzo capitolo di Kingsman dovremmo vedere anche Ralph Fiennes, nonostante la notizia non sia ancora stata confermata.

Kingsman: The Great Game arriverà nelle sale il 9 novembre 2019 e Matthew Vaughn ha già fatto sapere di voler girare i due capitoli conclusivi consecutivamente.