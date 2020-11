Kingsman - Secret Service: a che punto sono il prequel e il nuovo sequel della saga?

Stasera su Rai 2 torna in onda Kingsman: Secret Service, spy-movie di Matthew Vaughn tratto dall'omonimo fumetto di Mark Millar e interpretato da Taron Egerton, Colin Firth, Samuel L. Jackson e Michael Caine.

Il film, che ha ottenuto un ottimo successo di critica e di pubblico e che ha già goduto di un sequel - Kingsman: Il cerchio d'oro, uscito nel 2017 - tornerà con due diverse incarnazioni prossimamente: Matthew Vaughn infatti ha deciso di espandere il suo franchise sia con un prequel che un nuovo sequel, e i due progetti in qualche modo saranno legati.

The King's Man - Le origini, il prequel della saga ambientato durante la prima guerra mondiale, arriverà nei primi mesi del prossimo anno dopo essere stato rinviato a causa, ma conterrà dei "semi" - come li ha definiti il regista - che poi sbocceranno in Kingsman 3, capitolo conclusivo della saga con Taron Egerton e Colin Firth. Tuttavia sono pochissimi i dettagli relativi al quarto episodio del franchise, al punto che neanche Matthew Vaughn sa se tornerà dietro la macchina da presa per dirigere, dopo aver diretto il capitolo originale, il sequel Il cerchio d'oro e anche il prequel The King's Man in uscita il 25 febbraio 2021.

The King's Man - Le origini racconterà la creazione dell'organizzazione segreta e di tutte le peripezie che hanno anticipato la nascita dei Kingsman. Il ricco e nutrito cast di star comprende anche Harris Dickinson, Daniel Brühl, Djimon Hounsou, Rhys Ifans, Aaron Taylor-Johnson, Tom Hollander, Gemma Artenton, Charles Dance, Matthew Goode e Stanley Tucci.

