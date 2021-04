Kingsman, la scena che ha terrorizzato gli attori durante il primo giorno di riprese

Questa sera su Rai Movie torna in onda Kingsma - Secret Service, primo capitolo della saga tratta dall'omonimo fumetto di Mark Millar diretto da Matthew Vaughn e con protagonisti Taron Egerton, Colin Firth, Samuel L. Jackson e Michael Caine.

Essendo una pellicola adrenalinica e ricca di scene d'azione, le riprese delle scene più complicate sarebbero potute andare storto per molti motivi differenti, ma di certo Vaughn non si aspettava che il momento peggiore della produzione arrivasse proprio durante il primo giorno di lavori.

Come raccontato dal regista durante un'intervista del 2015 rilasciata per la rubrica 'Anatomy of a Scena' del New York Times, la prima sequenza ad essere girata è stata la memorabile scena dell'addestramento in acqua, quando le giovani reclute si ritrovano il dormitorio inondato nel bel mezzo della note. A quanto pare il set era gestito da un computer in modo che l'acqua venisse calata sugli attori in modo cadenzato e sicuro, ma qualcosa non funzionò correttamente e i membri del cast e della troupe si ritrovarono immersi all'improvviso in circa 6 metri d'acqua.

"È stato un disastro. Era il primo giorno di riprese e la scena era molto più complicata del previsto, ce ne siamo resi conto" ha spiegato il regista. "È stato piuttosto difficile convincere gli attori a dire le loro battute nel posto giusto, guardandosi l'un l'altro, e quindi abbiamo deciso di fare scendere l'acqua un po' alla volta in modo che potessero prepararsi alla loro battuta. Solo che quando ho gridato azione, il computer ha capito male e l'acqua è scesa tutta insieme. L'espressione che vedi nei ragazzi non è recitazione, erano terrorizzati."

A proposito della saga, vi ricordiamo che il prossimo agosto è in arrivo il prequel The King's Man.