Kingsman, una scena prevedeva l'uccisione del cane: fu la sceneggiatrice ad opporsi

L'addestramento svolto da Gary in Kingsman è uno di quelli che abbatterebbero la buona volontà di chiunque: il personaggio di Taron Egerton dimostra però più volte, nel corso del film, di poter sostenere egregiamente stress fisici e psicologici di quel genere... Se non fosse per una prova che avrebbe messo in difficoltà anche i più duri.

Stiamo parlando del momento in cui, per dimostrare la propria totale disponibilità a seguire gli ordini e a mettersi al servizio dei propri superiori, a Eggsy viene chiesto di sparare all'adorabile cagnolino che gli era stato affidato durante il corso. Il nostro rifiuta, fallendo il test decisivo e scoprendo solo successivamente che la pistola fosse caricata a salve.

La versione iniziale della scena, però, raccontava una storia piuttosto diversa: il cucciolo avrebbe infatti dovuto essere realmente ucciso durante la prova, da cui la scena che vediamo in seguito con il povero animale a giacere impagliato con tanto di targa (scena poi tenuta nella versione finale del film, giustificando con una pancreatite la morte del povero Mr. Pickle).

Ad opporsi fu però proprio la sceneggiatrice Jane Goldman, temendo che l'infierire sugli animali potesse assestare un brutto colpo al gradimento del film da parte degli spettatori. E voi, avreste preferito la versione più brutale o, tutto sommato, siete contenti che Mr. Pickle abbia goduto di qualche anno di vita in più? Fatecelo sapere nei commenti! Qui, intanto, vi lasciamo la nostra recensione di Kingsman.