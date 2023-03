Kingsman, il protagonista ha grande aspettative per il finale della saga

L'attore Taron Egerton spera che il terzo capitolo Kingsman non abbia un finale debole: la speranza riposta nell'attore che interpreta Garin Unwin detto "Eggsy" verrà premiata?

Dopo le buone notizie su Kingsman 3 annunciate da Taron Egerton, l'attore di Rocketman ha espresso a nel corso di un'intervista a Collider tutte le sue aspettative sul terzo capitolo del franchise dedicato ai Gentlemen.

Riferendosi al regista Matthew Vaughn, Egerton sottolinea che entrambi hanno tutte le migliori intenzioni per sviluppare il progetto di Kingsman.

"Grazie al ruolo di Eggsy mi sono fatto un nome, e dunque voglio proseguire in questo percorso e rendere giustizia alla saga che ha cambiato totalmente la mia vita".

In merito al finale, invece, la star recentemente impegnata nel film Tetris targato Apple TV+, ha affermato di desiderare una degna conclusione. Tra i più grandi desideri dell'attore c'è il ritorno di Colin Firth nel ruolo di Harry Hart.



"Voglio che sia un finale appropriato. Spero ovviamente anche nel ritorno di Colin in qualche modo. Chissà! Abbiamo in programma di farci una chiacchierata su questo la prossima volta che ci vedremo. Chissà cosa potrebbe uscirne fuori!".

Le riprese di King's Man: True Blood avrebbero dovuto avere inizio nel 2022 ma pare che il ciak iniziale non sia ancora partito. Nell'attesa del terzo capitolo della trilogia, perché non recuperare i primi due film dedicati ai Gentlemen?



Il prequel King's Man - Le origini è ambientato nel primo Novecento e ripercorre le origini dell'agenzia di spionaggio. Kingsman - Secret Service, invece, segue Eggsy nella sua formazione per diventare un Gentleman a tutti gli effetti. Entrambi i due film del franchise sono disponibili in streaming su Disney+.