Kingsman, in programma altri 7 film del franchise di Matthew Vaughn

Dato il successo del primo capitolo del franchise e la buona risposta ottenuta dal secondo, ma anche la perseveranza e l'amore di Matthew Vaughn per i suoi personaggi e per le action-spy stories, non sorprende che l'autore e la sua casa di produzione, Marv, abbiamo in mente di sviluppare almeno altri 7 film di Kingsman.

Parlando infatti con Deadline, il CEO di Marv Group, Zygi Kamasa, ha rivelato che Matthew Vaughn ha già il programma "qualcosa come altri 7 film di Kingsman" che rientrerebbero anche nei piani d'espansione dell'etichetta produttiva.



Quest'anno sarebbe dovuto uscire in sala The King's Man, prequel della saga con protagonista Ralph Fiennes e ambientato durante la Prima Guerra Mondiale, a raccontare le origini dell'agenzia segreta, ma la Pandemia lo ha fatto slittare al prossimo anno, per l'esattezza al 26 febbraio 2021. In lavorazione e già annunciati ci sono anche un Kingsman 3 con Taron Egerton e Colin Firth, capitolo conclusivo della Trilogia a loro dedicata, e persino una serie TV di cui non si conoscono ancora i dettagli.



