Kingsman è nato perché 'James Bond era diventato troppo serio' secondo Matthew Vaughn

Matthew Vaughn è il creatore della serie cinematografica Kingsman, un franchise d'azione chiaramente influenzato dalla saga cinematografica di James Bond, con un tono decisamente più ironico. Partecipando nel weekend al Comic-Con di New York, Vaughn ha rivelato che il primo Kingsman è stato realizzato proprio grazie a Bond.

"L'idea di Kingsman è venuta letteralmente a me e Mark Millar in un pub e - ti voglio bene Daniel Craig - ma stavamo soltanto pensando 'Bond è diventato un po' troppo serio'. L'abbiamo inventato letteralmente davanti a qualche pinta di Guinness in un pub chiamato The Windsor Castle... Stavamo parlando di come Ian Fleming non volesse scritturare Sean Connery e il regista di Licenza di uccidere [Terence Young] disse a Fleming, 'Dammi due settimane e trasformerò l'omone scozzese in un gentiluomo inglese'. Così lo portò a Savile Row. Convertì Connery in Bond e abbiamo pensato 'Bene, prendiamo quell'idea e facciamo la nostra versione perché Connery aveva degli aspetti spigolosi'. Quindi, questo era il nocciolo dell'idea".



Protagonista della saga è Taron Egerton nei panni di Gary 'Eggsy' Unwin, al fianco di star del calibro di Colin Firth, Samuel L. Jackson, Mark Strong, Michael Caine, Sofia Boutella e Mark Hamill.



