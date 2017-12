Kingsman: Matthew Vaughn ha già dei piani per un terzo capitolo del franchise

Con più di 395 milioni di dollari incassati in tutto il mondo, Kingsman: Il cerchio d'oro si è rivelato un buon successo per la, forse leggermente al di sotto delle aspettative, ma questo non toglie che la strada per un terzo capitolo del franchise è decisamente aperta.

In realtà un threequel è sempre stato nelle carte, e parlando con Comicbookresource durante la presentazione del blu-ray de Il cerchio d'oro, il supervisore agli effetti speciali Angus Bickerton ha rivelato che Matthew Vaughn sarebbe ancora intenzionato a portare avanti il franchise con una trilogia, nonostante gli impegni con altre produzioni.



Queste le brevi parole di Bickerton: "Abbiamo avuto una conversazione davvero breve con Matthew sulla questione, ma posso dirvi che sì, ha dei piani al riguardo". Questo potrebbe addirittura significare che le discussioni con la produzione siano già cominciate. Vaughn è comunque attualmente occupato con l'adattamento cinematografico dello spy-thriller I Am Pilgrim di Terry Hayes e con un nuovo film action sci-fi dal titolo Courage.



Non è quindi assolutamente chiaro quando possa arrivare nelle sale il già attesissimo Kingsman 3, ma teniamo le dita incrociata affinché riesca a bissare il successo dei precedenti capitoli. Nel cast della serie figurano Taron Egerton, Colin Firth e Channing Tatum.