Kingsman: Matthew Vaughn in futuro lascerebbe il timone ad un altro regista

Matthew Vaughn ha avuto un ruolo fondamentale nell'adattare il franchise di Kingsman per il grande schermo ma sembra che abbia considerato la possibilità di passare la mano ad un altro regista. Nel corso di un'intervista rilasciata a Screenrant, a Vaughn è stata chiesta la disponibilità a lasciare che qualcun'altro diriga un film del franchise.

"Se sarà la persona giusta, con l'argomento giusto, il copione giusto e le giuste circostanze si, lo farei. Sarebbe difficile, sarebbe molto difficile. Ma si, lo farei".

Matthew Vaughn ha scritto e diretto entrambi i film già distribuiti, così come il prossimo capitolo, Kingsman: The Great Game.

Ma l'idea di affidare un futuro capitolo ad un altro regista è sicuramente affascinante. Inoltre i diritti sono passati dalla Fox alla Walt Disney Company quindi in futuro potrebbero esserci novità.



"La fine di quest'ultimo film, Il cerchio d'oro, vede Eggsy intraprendere un nuovo cammino. Così come Galahad, Harry Hart, Tequila. Così come Jeff Bridges, Halle Berry, il nuovo agente Whiskey. Quindi il film successivo racconta ciò che accade a questi personaggi. Non faranno certamente quello che hanno fatto prima".

Nel prequel, Kingsman: The Great Game ci saranno, tra gli altri, Brad Pitt, Aaron Taylor-Johnson, Rachel Weisz e Ralph Fiennes.

Un film molto diverso, come confermato dallo stesso Matthew Vaughn. Nel cast anche Liam Neeson, per un capitolo prequel che si preannuncia davvero mozzafiato.