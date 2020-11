Kingsman - Il Cerchio d'Oro e il problema di quella colonna sonora troppo popolare

Povero Matthew Vaughn! Il regista di Kingsman - Il Cerchio d'Oro era convinto di aver compiuto una scelta originale nel selezionare un certo brano per la colonna sonora del film con Taron Egerton: non aveva idea di aver optato proprio per quello che sarebbe stato il pezzo più gettonato di Hollywood nel 2017.

Chi ha visto il film ricorderà sicuramente la presenza di Take Me Home, Country Roads, caposaldo della musica country firmato da John Denver nel lontano 1971: si tratta di un brano piuttosto noto (volendo usare un eufemismo) e oggetto di non poche cover, ma proprio il suo essere decisamente datato fece dormire a Vaughn sonni tranquilli.

Non poteva immaginare, il regista, che proprio l'anno dell'uscita del suo Kingsman la canzone di Denver sarebbe stata utilizzata da altri due film: il brano è infatti presente anche in Alien: Covenant di Ridley Scott e ne La Truffa dei Logan di Steven Soderbergh (nel cui cast, tra l'altro, figura anche lo stesso Channing Tatum), entrambi in sala nel 2017.

Una coincidenza che lasciò esterrefatto lo stesso Matthew Vaughn, che dichiarò: "Misi John Denver nello script circa due anni fa, pensando: 'Nessuno parla più di John Denver'". La cosa, fortunatamente, non pregiudicò in alcun modo la riuscita del film: per saperne di più, qui trovate la nostra recensione di Kingsman - Il Cerchio d'Oro.