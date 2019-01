Kingsman - Il cerchio d'oro: Mark Millar mostra un personaggio in un finale alternativo

Kingsman - Il cerchio d'oro, sequel di Secret Service, ha mostrato un destino piuttosto triste per uno dei personaggi principali dei due film ma ora Mark Millar ha pubblicato su Twitter un'immagine che mostra un finale alternativo per il personaggio, ritratto ancora in vita in alcuni scatti durante la scena finale del film.

Kingsman vede un adolescente di nome Eggsy (Taron Egerton) diventare membro a tutti gli effetti di un gruppo di spionaggio d'élite. E se Kingsman - Secret Service ebbe recensioni molto positive, lo stesso non si può dire del suo sequel, Il cerchio d'oro, con alcune scelte nella narrazione che sono state piuttosto criticate.

In ogni caso uno dei momenti più importanti è stata la morte di Merlino (Mark Strong). Il personaggio viene ucciso a causa dell'esplosione di una mina. Si tratta di un momento sconvolgente e straziante per il pubblico ma ora dalle immagini di Millar si vedono le cose andare diversamente, con Merlino che partecipa anche alle nozze di Eggsy alla fine del film.

L'eroica morte di Merlino è uno dei momenti salienti del film ma il montaggio iniziale del film mostra che l'esplosione gli era costata 'solo' la perdita delle gambe.

Pare che nei primi test screening il pubblico si sentisse preso in giro dalla finta morte di Merlino, usata come gag a buon mercato, e nel montaggio finale la scelta è stata differente.

Il franchi se proseguirà con il prequel Kingsman: The Great Game con protagonista Ralph Fiennes. Inoltre verrà realizzato uno show tv in otto puntate e uno spin-off sono in cantiere per il futuro. Taron Egerton ha confessato di volersi prendere una pausa dal franchise per poter tornare tra qualche decennio e riprendere il ruolo di Eggsy in futuro.