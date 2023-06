Kingsman, Colin Firth ha eseguito ben l'80% dei suoi stunt nel film!

Kingsman - Secret Service ha dato il via ad una saga che ha ridisegnato, in modo totalmente originale, l'approccio e il legame tra fumetto e cinema. Nella pellicola sono presenti lunghe scene d'azione che, a quanto pare, parte degli attori hanno deciso di interpretare in prima persona.

Il personaggio interpretato da Colin Firth, l'agente segreto Galahad a.k.a. Harry Hart, è protagonista della maggior parte delle scene action della pellicola e di alcuni lunghissimi piani-sequenza. Uno dei più celebri è lo scontro in chiesa, una scena incredibilmente violenta (e a sua volta iperfumettistica) che è diventata in pochissimo tempo iconica tra le pellicole di questo genere. Pare che, nei primi giorni di riprese una scena di Kingsman spaventò moltissimo il cast che fu messo a dura pressione da una scena di addestramento subacquea.

Secondo quanto dichiarato dal responsabile stunt della pellicola, Colin Firth si allenò per mesi per mettersi in forma in vista delle riprese. Il suo obiettivo era riuscire a fare in prima persona più scene d'azione possibili in modo da facilitare il lavoro di regista e troupe e farli concentrare sulla realizzazione delle singole coreografie. In totale, Firth ha effettuato in prima persona ben 80% delle scene di stunt addirittura svolgendo scene acrobatiche presenti nella scena della chiesa.

Secondo quanto dichiarato, all'interno della sceneggiatura di Kingsman - Secret Service era prevista l'uccisione di un cane ma una delle sceneggiatrici si oppose fortemente. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!