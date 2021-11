Kingsman - Il Cerchio d'Oro e quel riferimento a Churchill che non tutti hanno notato

I servizi segreti, si sa, sono un universo complicatissimo: la privacy è sacra e risalire ai nomi dei vari agenti è un'impresa letteralmente impossibile, per cui non deve suonare strana la possibilità che ne facciano parte all'insaputa di tutti anche dei volti noti. I Kingsman, naturalmente, non fanno eccezione.

Kingsman - Il Cerchio d'Oro ci dà un'efficace dimostrazione di quanto asserito: in una delle sequenze finali del film di Matthew Vaughn, infatti, si fa riferimento in maniera neanche troppo velata al fatto che Winston Churchill abbia fatto parte dell'agenzia.

La scena in questione è quella delle nozze di Eggsy: durante i festeggiamenti, infatti, vediamo Harry asserire che uno dei membri fondatori dei Kingsman disse qualcosa come "Questa non è la fine. Non è neanche il principio della fine. Ma è, forse, la fine del principio". Suona familiare? In effetti dovrebbe: la frase fu infatti pronunciata proprio dallo storico primo ministro inglese dopo la vittoria nella seconda battaglia di El Alamein, nel novembre del 1942, in piena Seconda Guerra Mondiale.

Chissà che in futuro, tra un prequel e l'altro, il nome di Churchill non salti effettivamente fuori in maniera più esplicita! Avevate notato questo riferimento? Fatecelo sapere nei commenti! Qui, intanto, vi lasciamo la nostra recensione di Kingsman Il Cerchio d'Oro.