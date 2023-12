Kingsman - Il cerchio d'oro, molte scene di Channing Tatum furono date a Pedro Pascal!

Dopo il successo raggiunto dal primo capitolo di Kingsman, realizzare un sequel è sembrata la cosa più logica da fare. Kingsman - Il cerchio d'oro, vede gli agenti segreti inglesi collaborare con il "cugino" americano in una missione ad alto rischio che vede coinvolti anche personaggi molto particolari.

Tra questi c'è Tequila, agente della Statesman, parallelo americano dell'agenzia di spionaggio inglese, interpretato da Channing Tatum. Nonostante il personaggio compaia per la maggior parte del film, molto spesso viene ritratto svenuto o in coma a causa delle droghe avvelenate che ha assunto. La scelta di mettere in un ruolo secondario il personaggio fu la conseguenza di una serie di conflitti di programmazione che coinvolsero Channing Tatum in quel periodo. Infatti, Tequila sarebbe dovuto essere molto più presente ed incisivo all'interno della pellicola.

Tra gli innumerevoli riferimenti alla cultura pop presenti nel film, in Kingsman - Il cerchio d'oro c'è anche un easter egg nascosto a Churchill che non tutti hanno notato. La maggior parte del film gioca sulle differenze tra l'organizzazione inglese e quella statunitense puntando i riflettori sulle diverse personalità che le compongono. La scelta di ridurre il ruolo di Tequila, fu causata dal fatto che Tatum, nello stesso periodo stava girando La Truffa dei Logan. Molte delle scene del personaggio furono "passate" a Whiskey, interpretato da Pedro Pascal, insieme alla sua "arma" principale, ovvero il lazo.

Se vi va di scoprire qualcosa in più riguardo il film, vi consigliamo la nostra recensione di Kingsman - Il cerchio d'oro. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!