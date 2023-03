Kingsman 3, Taron Egerton ha un'ottima idea per il sequel

Dopo le buone notizie sul prossimo film di Kingsman da parte di Taron Egerton, il celebre attore britannico di Legend, Robin Hood - L'origine della leggenda e Rocketman ha dichiarato di avere un'ottima idea per realizzare un ulteriore sequel della saga dopo The Secret Service e Il cerchio d'oro.

In un'intervista con Steve Weintraub di Collider, Egerton ha espresso tutto il suo interesse nel rivisitare il personaggio di Eggsy in una nuova pellicola: "Ho un'idea su Kingsman. Vorrei presentarla a Matthew, e penso che accadrà presto, ma anche lui è al lavoro su un progetto altrettanto ambizioso. Quindi... chissà? Chissà come andrà a finire la questione?".

Da parte sua, ecco il commento del regista e sceneggiatore Matthew Vaughn sul film in uscita The Blue Blood: "Eggsy e Harry ci saranno, ovviamente, ma è la banda che ritornerà nel suo insieme. Insomma, quando abbiamo scritto la sceneggiatura, ci siamo detti: ok, è chiaro che gli spettatori amino il rapporto tra Eggsy e Harry. Quindi la domanda è diventata la seguente: quale potrebbe essere la motivazione finale per la quale si innamoreranno o odieranno per sempre? Ecco ciò di cui parla il film, il dilemma se intraprenderanno la prima strada oppure la seconda".

"[Vaughn] ha tutte la volontà di farcela" ha aggiunto Egerton, "mentre io quella di interpretare Eggsy ancora una volta. Ecco cosa mi sono sempre impegnato a fare. È il ruolo che mi ha reso quello che sono, perciò ritengo che, in un certo senso, la realizzazione di un nuovo film debba avere una motivazione sensata, rendere giustizia a ciò che ha cambiato radicalmente la mia esistenza. Di conseguenza, spero che il finale sia appropriato; e ovviamente che Colin [Firth] torni per la sua parte... ma chissà?"

Se non l'avete ancora letta, ecco la recensione di Kingsman: Il cerchio d'oro.