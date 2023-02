Kingsman 3, Taron Egerton ha finalmente buone notizie per chi sta aspettando il nuovo film

Non è ancora dato sapere quando uscirà Kingsman 3, ma nel corso di una recente intervista promozionale Taron Egerton, il protagonista della saga principale del franchise diretto da Matthew Vaughn, ha fornito un nuovo importante aggiornamento sul tanto atteso progetto.

Parlando durante il Newport Beach Film Festival UK ai microfoni di RadioTimes, infatti, l'attore ha commentato un suo potenziale ritorno nei panni di Eggsy, suggerendo che un nuovo sequel della serie potrebbe essere in dirittura d'arrivo. In particolare, Taron Egerton ha espresso il suo interesse nell'interpretare un Eggsy maturo e dotato di maggiore esperienza nel pericoloso mondo delle spie internazionali al centro della saga, lasciando intendere un salto temporale rispetto ai precedenti due episodi.

"Se dovessimo tornare sul set e avessi l'opportunità di interpretare nuovamente Eggsy, cosa che potrebbe accadere a quanto pare, penso che mi piacerebbe molto poter vedere una sorta di evoluzione nel suo carattere" ha detto l'attore. "Vorrei interpretare un nuovo Eggsy, per così dire, un Eggsy che ha vissuto in questo mondo di spie per tipo 10 anni e nel frattempo è cambiato. Com'è essere un Kingsman di 35 anni? Non è più un bambino, ora. Mi piacerebbe molto".

Ricordiamo che, nel 2021, il regista Matthew Vaughn aveva anticipato che le riprese di Kingsman 3 sarebbero partire nel settembre 2022, ma evidentemente i piani da allora sono cambiati perché il film ad oggi non è ancora entrato ufficialmente in produzione. Naturalmente vi terremo aggiornati su ogni eventuale sviluppo, dunque rimanete sintonizzati.