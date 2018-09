Kingsman 3 sarà il prossimo film di Matthew Vaughn. L'uscita è prevista per il 2019?

Con 410 milioni di dollari incassati in tutto il mondo, Kingsman: Il cerchio d'oro si è rivelato un discreto successo al boxoffice mondiale, aprendo così la strada a un terzo film del franchise, che scopriamo oggi sarà nuovamente diretto da Matthew Vaughn e arriverà già nel 2019, o almeno così sembrerebbe.

Un nuovo report proveniente direttamente da Exhibitor Relations ha infatti riportato la notizia che vorrebbe Kingsman 3 in uscita già l'8 novembre 2019, una data tutto sommato interessante, se pensiamo che non sono neanche cominciate la riprese e non c'è ancora nulla di ufficiale.



A seguito del tweet, IGN ha confermato che Matthew Vaughn tornerà a scrivere e dirigere il terzo film, ma sottolineando come la 20th Century Fox non abbia ancora rilasciato nessun comunicato ufficiale in merito alla data d'uscita. Se il rapporto di Exhibitor Relations venisse confermato in breve tempo, allora significa che la produzione di Kingsman 3 subirà una significativa accelerata già nelle prossime settimane.



Come ha spiega lo stesso regista pochi mesi fa, oltre a un terzo capitolo conclusivo della saga, "che porterà a termine la storia del rapporto tra Harry Hart ed Eggsy", sotto i Marv Studios saranno prodotti anche altri due film del franchise, due spin-off. Il primo è Kingsman: The Great Game, focalizzato sulla nascita dell'organizzazione nei primi anni del '900, girato inoltre back-to-back con il terzo film della serie principale. Il secondo, invece, è focalizzato sugli Statesman, organizzazione inizialmente cugina dei Kingsman e dopo Il Cerchio d'Oro ormai tutt'uno con la società inglese.



In cantiere ci sarebbe inoltre una serie TV da otto ore.