Kingsman 3, Matthew Vaughn tornerà al timone del film? La risposta del regista

Finalmente abbiamo delle novità su Kingsman 3, il nuovo capitolo nella saga delle spie di classe interpretate, tra gli altri, da Taron Egerton e Colin Firth. Ma ci sarà Matthew Vaughn alla regia questa volta? Vediamo cosa ha risposto lui.

Sebbene sembra che ci siano grandi piani per il franchise di Kingsman, ora come ora non sappiamo ancora se in questi Matthew Vaughn, regista, co-sceneggiatore e produttore dei primi due film e produttore del film prequel The King's Man - Le Origini, tornerà a farne parte in qualità di regista per la prossima pellicola.

E quando la domanda gli è stata posta in una recente intervista, lui ha risposto "Non ho ancora deciso".

"Mi state chiedendo se voglio dirigere un altro film proprio ora, che ho appena finito di dirigerne uno? Tipo, ho terminato Argyle proprio oggi... Non è il momento giusto per chiedere se voglio dirigere un altra pellicola" ha infatti chiosato, ribadendo ancora una volta "Quindi direi che, al momento, non lo so. Voglio dire, sì... Datemi un paio di mesi. Forse".

Certo sarebbe bello veder tornare in cabina di regia Vaughn per Kingsman 3, ma anche se decidesse di passare il testimone a un suo collega, ci sono tante possibili alternative per lui...

