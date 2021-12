Kingsman 3, Matthew Vaughn svela quando inizieranno le riprese: 'siamo pronti per partire'

Durante la promozione del prequel The King's Man, il produttore e regista del franchise Matthew Vaughn ha rivelato che le riprese del terzo attesissimo capitolo di Kingsman inizieranno l’anno prossimo.

Più precisamente, Taron Egerton e Colin Firth torneranno sul set nel settembre 2022, questo terzo capitolo arriverà dopo Kingsman: The Secret Service del 2014 e Kingsman: The Golden Circle del 2017. "Siamo pronti per partire", ha detto Vaughn ai microfoni di ComicBook.com. "Inizieremo le riprese a settembre". Il regista ha inoltre scherzato sul fatto che Kingsman 3 concluderà la storia di Eggsy.



Egerton e Firth torneranno ovviamente nei panni di Eggsy e Harry Hart per il film di chiusura della loro trilogia. "Dobbiamo finire la relazione Eggsy e Harry. Il capitolo finale della loro relazione deve essere raccontato", ha detto Vaughn in precedenza a Digital Spy.



L’incertezza sulla realizzazione del film è nata dopo l'acquisizione della Fox da parte della Disney. "Non mi è davvero permesso dire nulla, ma c'è un copione", aveva rivelato Egerton nel 2019. "È un'idea davvero carina. Il piano, al momento, è che vorremmo farne un altro".



The King's Man, che uscirà nei cinema alla fine di questo mese, introdurrà un cast e dei personaggi nuovi di zecca nel franchise, la pellicola racconterà la storia delle origini del gruppo di spionaggio, date un'occhiata al trailer di The King's Man. Ralph Fiennes, Djimon Hounsou, Harris Dickerson, Gemma Arterton, Aaron Taylor-Johnson saranno nel cast, ma è improbabile che si incrocino nel terzo film di Kingsman dato che il prequel è ambientato durante la prima guerra mondiale. The King's Man arriverà al cinema il 5 gennaio 2022 e secondo gli ultimi rumors ci sarebbero in programma altri sette film di Kingsman.