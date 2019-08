Kingsman 3, Jon S. Baird dovrebbe dirigere il film al posto di Matthew Vaughn

Qualche tempo fa Deadline aveva ipotizzato che il regista Jon S. Baird, celebre per il recente biopic Stanlio & Ollio, avrebbe scritto e diretto un film senza titolo per la Marv Films, e adesso secondo HN Entertainment quel film potrebbe essere Kingsman 3.

Il sito ha riferito di aver ricevuto la notizia da una fonte sicura: la notizia non sarebbe così sconvolgente, dato che il creatore della saga cinematografica Matthew Vaughn aveva ipotizzato di lasciare la regia di Kingsman.

Un altro indizio in tal senso è il fatto che attualmente le riprese del film dovrebbero iniziare tra la fine del 2019 e l'inizio del 2020: considerando che King's Man, il prequel spin-off della saga principale che Vaugh ha appena finito di dirigere, arriverà nei cinema a febbraio 2020, il regista sarebbe troppo impegnato per iniziare la pre-produzione del nuovo film. Inoltre Jane Goldman, co-sceneggiatrice del franchise film insieme a Vaugh, è ugualmente impegnata in qualità di showrunner per la serie prequel di Game of Thrones, ad oggi nota come Bloodmoon.

Insomma, secondo le attuali voci di corridoio il testimone per l'ultimo capitolo delle avventure di Eggsy e Harry dovrebbe passare a Baird, un po' come quello della saga di Sherlock Holmes con Robert Downey Jr. e Jude Law da Guy Richie è recentemente passato in mano a Dexter Fletcher: il regista si è fatto notare in passato con il dramma Filth, con protagonista James McAvoy, ma ha ottenuto il successo mondiale qualche mese fa grazie al biopic Stanlio e Ollio.

Naturalmente non c'è nulla di ufficiale ancora, quindi vi invitiamo a rimanere sintonizzati per ulteriori aggiornamenti.