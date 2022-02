Kingsley Ben-Adir sarà Bob Marley nel biopic prodotto da Paramount

Dopo una lunga ed estenuante ricerca è stato trovato l'attore che vestirà i panni del protagonista nel biopic dedicato a Bob Marley prodotto da Paramount Pictures: Kingsley Ben-Adir.

Hanno cercato tra gli interpreti di tutto il mondo in casa Paramount per trovare il perfetto interprete dell'icona della musica Bob Marley, e ora finalmente lo hanno trovato.

L'attore britannico Kingsley Ben-Adir, già visto in produzioni di un certo rilievo come il film di Regina King One Night In Miami e le serie tv The OA, High Fidelity e Peaky Blinders, sarà infatti colui che porterà sullo schermo la leggenda.

Del film ancora senza un titolo diretto da Reinaldo Marcus Green (il regista di King Richard, pellicola attualmente nominata in sei categorie agli Oscar 2022) e scritto da Zach Baylin (King Richard) non sappiamo granché per ora, eccetto il fatto che si focalizzerà sulla vita e sulla carriera di Marley e che è realizzato con il benestare dei familiari del cantante (il figlio Ziggy, la moglie Rita e la figlia Cedella sono tra i produttori della pellicola).

Paramount, intanto, metterà in cantiere un altro biopic musicale dal grande potenziale dopo Rocketman, il film del 2019 diretto da Dexter Fletcher con protagonista Taron Egerton nei panni di Elton John.