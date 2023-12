Kingdom of the Planets of the Apes, il villain non è un vero villain per il regista

Wes Ball non ha dubbi: il villain del nuovo capitolo della saga reboot del Pianeta delle Scimmie non sarà un vero villain. Le parole del regista di Kingdom of the Planets of the Apes offrono una prospettiva più ampia su Proximus!

Se la prima foto di Kingdom of the Planets of the Apes anticipano un nuovo look per le scimmie, anche la direzione del primo film della nuova trilogia sarà del tutto inedita per il franchise. Il concetto di "antagonista cattivo" infatti non sarà presente nel film: a spiegarlo è stato proprio Wes Ball che racconta di un antagonista che semplicemente si oppone al protagonista, spinto da ragioni diverse ma senza essere definito un villain.

"Non penso nemmeno che tu possa definirlo un villain - ha detto Ball a Entertainment Weekly - lo definirei semplicemente un avversario. Lo capisci, e puoi trovare un modo di relazionarti con lui".

Il nuovo film sarà anche il primo progetto del Pianeta delle Scimmie a seguito della fusione tra 20th Century Fox e Disney ma Wes Bell ha chiarito che Kindgom of the Planets of the Apes manterrà le atmosfere originali del franchise: il viaggio di Noa, una giovane scimmia, sarà molto doloroso e ricco di scelte che cambieranno il destino di scimmie e uomini 300 anni dopo gli eventi di The War - Il pianeta delle scimmie nel 2017.