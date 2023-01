Kingdom of the Planet of the Apes, William H. Macy arricchisce il cast del film Disney

New entry di lusso nel cast di Kingdom of the Planet of the Apes, il primo capitolo della nuova saga del franchise Il pianeta delle scimmie, dopo la conclusione della precedente saga nel 2017. William H. Macy, conosciuto per i ruoli in Fargo dei fratelli Coen e negli ultimi anni per la serie Shameless, reciterà nel film.

Al momento non è stato comunicato il nome del personaggio di Macy. Il pianeta delle scimmie è uno dei franchise più redditizi della storia del cinema, con un incasso di oltre 1,7 miliardi di dollari al box-office mondiale.



Basato su un romanzo di Pierre Boulle, il primo film fu distribuito da 20th Century Fox nel 1968 e fu un successo straordinario.

Da quel momento il franchise ha toccato praticamente ogni decennio con quattro sequel cinematografici, due serie tv, un remake di Tim Burton e un reboot nel 2011, seguito da altri due sequel. Sul nostro sito potete scoprire la data d'uscita di Kingdom of the Planet of the Apes.



Dopo la fine della longeva serie tv Shameless, nella quale ha interpretato per ben 134 episodi il patriarca della famiglia Gallagher, Frank, William H. Macy è tornato al cinema recitando in Ti presento i suoceri, che uscirà nelle sale italiane nel mese di aprile. Nel cast altre star del calibro di Emma Roberts, Diane Keaton, Richard Gere e Susan Sarandon.



Se avete nostalgia della famiglia Gallagher, potete recuperare il trailer di Shameless 11, ultima stagione dello show chiuso nel 2021.