Kingdom of the Planet of the Apes, il trailer è tutto ciò che i fan possono desiderare

Come promesso dal teaser trailer di 20th Century Studios di ieri, in questi minuti la Disney ha pubblicato il primo trailer ufficiale di Kingdom of the Planet of the Apes, nuovo capitolo della storica saga cinematografica de Il pianeta delle scimmie.

Nel trailer promozionale, disponibile all'interno dell'articolo, Owen Teague interpreta Cornelius, il figlio di Cesare, che deve convivere con l'eredità di suo padre, il grande leader che ha cercato di cambiare la vita della sua comunità. Con l’umanità tornata ad uno stato selvaggio, le scimmie sono diventate la specie più intelligente sulla Terra ma resta da vedere se riusciranno a mantenere il potere e soprattutto se saranno in grado di costruire una civiltà migliore di quella che li ha creati.

Il cast di Kingdom of the Planet of the Apes include anche Freya Allan, Peter Macon ed Eka Darville, che saranno i protagonisti di questo nuovo capitolo diretto da Wes Ball: il regista è famoso per il lavoro svolto nella serie di film di Maze Runner. Il franchise de Il pianeta delle scimmie con questo quarto film 'moderno' sembra volersi dirigere verso una nuova era, in cui le cose appaiono molto diverse rispetto alle avventure di Cesare: che cosa ne pensate? Ditecelo nella sezione dei commenti.

L'uscita di Kingdom of the Planet of the Apes è attualmente prevista per il 24 maggio 2024.