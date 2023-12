Kingdom of the Planet of the Apes, nuovo sguardo al primo film della nuova trilogia!

Dopo mesi di attesa è finalmente uscita la prima immagine del nuovo film della nuova trilogia di Kingdom of the Planet of the Apes, Il Regno del Pianeta delle Scimmie. Vediamo, in tale immagine che troverete in calce, una scimmia sopra a un cavallo, con in mano un'arma.

Dietro di lei c'è una struttura che sembra star per crollare. Il tutto su uno sfondo ricco di alberi e di erba rigogliosa.

Il produttore del film Joe Hartwick ha commentato, durante una recente intervista per Empire Magazine, che: "Gli ultimi due film riguardavano il fardello di Cesare. Proprio come Il cavaliere oscuro, sembravano pesanti: super godibili, ma super intensi. Stiamo andando in una direzione diversa. Noa ha ancora un fardello, ma è avvolto da un diverso livello di avventura, soprattutto perché il personaggio non è mai stato esposto al mondo esterno. Quindi lo vediamo vedere il mondo per la prima volta".

Invece, il responsabile degli effetti visivi Erik Winquist ha anticipato: "Era evidente fin dalla pagina che sarebbe stato difficile in alcuni casi, in cui ci sono scimmie bagnate. Si inizia a dover gestire come l'acqua influisce sulla pelliccia e come la pelliccia influisce sull'acqua. Fortunatamente siamo appena usciti da un film intitolato [Avatar: La via dell'acqua], quindi siamo stati in grado di sfruttare gran parte dell'esperienza e della tecnologia di quel film".

Qual è la trama di Il Regno del Pianeta delle Scimmie? In un'epoca molto lontana e futura rispetto al regno di Cesare, l'armonia sta per essere messa a dura prova dall'avvento di un nuovo tiranno che vuole accaparrarsi il potere. Per sapere di più sulla trama vi consigliamo di seguire il link indicato poco fa!

Ma passiamo ora a un'altra domanda...Quando esce in Italia Il Regno del Pianeta delle Scimmie? Correte a scoprirlo voi stessi...