Kingdom of the Planet of the Apes, le scimmie conquistano il mondo nel primo trailer!

Disney ha deciso di aspettare un palcoscenico del calibro del Super Bowl in Nevada per presentare al mondo il trailer di Il regno del pianeta delle scimmie, il nuovo capitolo cinematografico del franchise, diretto da Wes Ball che eredita la regia da Matt Reeves, dietro la macchina da presa dei film precedenti.

Il regno del pianeta delle scimmie si svolge diversi anni dopo la storia raccontata in The War - Il pianeta delle scimmie, con un nuovo protagonista Noan (Owen Teague), che prende il posto di Cesare (Andy Serkis).



Il personaggio interpretato da Owen Teague in Il regno del pianeta delle scimmie, primo capitolo di una nuova trilogia di film, è una scimmia che intraprende un viaggio con Mae (Freya Allan), una giovane umana. I due viaggiano in un mondo dominato dalle civiltà delle scimmie evolute e da umani primitivi. Il cast è composto, oltre che da Owen Teague e Freya Allan, anche Peter Macon, Eka Darville, Kevin Durand, Travis Jeffery, William H. Macy e Dichen Lachman. Il regno del pianeta delle scimmie uscirà in anticipo rispetto a quanto prospettato all'inizio.



Il primo lungometraggio de Il pianeta delle scimmie si basava su un romanzo di Pierre Boule ed è uscito nel 1968, e raccontava la storia di un astronauta, interpretato da Charlton Heston, che si schiantava su un pianeta governato da scimmie intelligenti, scoprendo soltanto in seguito di trovarsi sulla Terra di qualche anno dopo devastata da una guerra nucleare. Il film ebbe un enorme successo e generò un remake di Tim Burton poco fortunato nel 2001, prima che Fox decidesse per il reboot della saga nel 2011.



Prima del trailer sono state pubblicate diverse nuove foto di Il regno del pianeta delle scimmie.