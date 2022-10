Kingdom of the Planet of the Apes: le riprese partite in Australia negli studi Disney

Il film d'azione fantasy Kingdom of the Planet of the Apes dei 20th Century Studios ha iniziato la produzione a Sydney, nel New South Wales, presso gli iconici Fox Studios Australia, recentemente ribattezzati Disney Studios Australia. La pellicola, diretta da Wes Ball, proseguirà la saga epica e sarà ambientata anni dopo l'ultimo film del 2017.

La produzione riceverà circa 17 milioni di dollari australiani (10,8 milioni di dollari) di sostegno dal governo australiano e finanziamenti attraverso il fondo Made In NSW di Screen NSW. Il Ministro federale delle Arti, Tony Burke, ha dichiarato che il film creerà più di 400 posti di lavoro locali e inietterà più di 128 milioni di dollari australiani (circa 81,5 milioni di dollari americani) nell'economia australiana.

Ricordiamo che il nuovo film della saga de Il pianeta delle scimmie sarà il primo prodotto dalla Disney dopo la fusione con la Fox: scritto e diretto da Wes Ball, il film sarà anche il rilancio del franchise dopo il successo di critica e pubblico ottenuto dalla precedente trilogia, conclusa da Matt Reeves nell'epico The War - Il pianeta delle scimmie. In quella serie di film il protagonista era Cesare, interpretato da Andy Serkis, che ha lavorato nuovamente con Reeves quest'anno, vestendo i panni di Alfred nel recente The Batman.

Al momento non è dato sapere se anche Andy Serkis verrà coinvolto in qualche modo: i creatori non hanno rivelato quale sarà l'ambientazione temporale del prossimo capitolo dunque è impossibile stabilire ora come ora quanti anni saranno passati rispetto all'ultima avventura diretta da Matt Reeves.

Il pianeta delle scimmie è nato come un romanzo nel 1963 scritto da Pierre Boulle prima di essere adattato per il grande schermo con il film del 1968 con protagonista Charlton Heston. Venne seguito da quattro sequel e due serie TV, oltre al remake di Tim Burton del 2001 con Mark Wahlberg. La Fox ha rilanciato il franchise con una trilogia prequel iniziata nel 2011 e conclusasi nel 2017, col prossimo capitolo - in arrivo nel 2024 - che sarà il primo realizzato dalla Disney dopo la fusione con la Fox.

Nelle scorse settimane, abbiamo visto le prime immagini di Kingdom of the Planet of the Apes che vedono coinvolta anche Freya Allen nel cast. Il protagonista sarà Owen Teague.