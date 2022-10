Kingdom of the Planet of the Apes, annuncia tufficialmente la data d'uscita!

La recentissima reschedule dei titoli Marvel ha portato ad una reazione a catena per quanto riguarda la pubblicazione dei prodotti Disney, coinvolgendo in qualche modo anche questo Kingdom of the Planet of the Apes pellicola 20th Century Studios attesissima dai fan della saga Apes e che ora ha finalmente una data d'uscita.

La pellicola sarà il quarto capitolo della saga reboot ex Fox, acquistata poi dalla Disney qualche anno fa. Kingdom of the Planet of the Apes arriverà, infatti, sul grande schermo nel weekend del memorial day nel maggio 2024. Non un periodo semplice se si osservano i vari prodotti che dovrebbero essere al cinema in quel periodo. Primi tra tutti Furiosa, lo spin off di Mad Max: Fury Road e Captain America: New World Order. Insomma, un mese particolarmente ricco.

Il film, comunque potrebbe riuscire ad attirare persone al cinema grazie al successo ottenuto dai capitoli precedenti. A cinque anni da War for the Planet of the Apes si ritorna a parlare della storia delle colonia di scimmie che, dopo essersi ribellati al dominio degli umani e aver perso il proprio leader decidono di trovare un proprio posto nel mondo.

Dopo l'annuncio dell'inizio delle riprese di Kingdom od the Planet of the Apes in Australia non possiamo fare altro che aspettare l'uscita della pellicola e capire in che direzione vorrà andare questo atipico franchise. Per dare un pò di contesto vi proponiamo la recensione del Pianeta delle scimmie di Charlton Helston, primo vero capitolo di questa celebre saga risalente al 1968.