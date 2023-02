Kingdom of the Planet of the Apes, il regista festeggia la fine delle riprese con un video

Le riprese dell'attesissimo sequel Kingdom of the Planet of the Apes (in uscita il 24 maggio 2024) sono finalmente terminate dopo quattro mesi, e il regista Wes Ball coglie l'occasione per festeggiare l'evento pubblicando un video su Twitter.

La breve clip – dura appena 24 secondi – mostra uno schermo con alcune scimmie in computer grafica che salutano con le mani, mentre lo staff applaude dal basso. "Questo è tutto!" scrive Ball come descrizione del post, per poi aggiungere svariate emoji (umane e non) e l'hashtag riassuntivo: "#kingdomoftheplanetoftheapes".

A riassumere la trama del film ci pensa l'Hollywood Reporter: "Molte società di scimmie hanno effettuato un sensazionale sviluppo da quando Cesare, così simile a Mosè, ha portato il suo popolo in un'oasi, mentre gli umani sono stati ridotti a un'esistenza selvaggia. Alcuni gruppi non hanno mai sentito parlare di Cesare, mentre altri hanno distorto il suo insegnamento per creare imperi fiorenti. In questo scenario, un leader delle scimmie inizia a schiavizzare altri gruppi alla ricerca della tecnologia umana, mentre un'altra di esse, che ha assistito alla cattura del suo clan, intraprende un lungo viaggio alla ricerca della libertà. Una giovane donna umana diventa la chiave per tale obiettivo, anche se ognuno ha i propri piani". In un'altra occasione, è stato svelato il protagonista de Il pianeta delle scimmie, proveniente dal mondo di Stephen King.

Il film vedrà la partecipazione di un cast spettacolare, tra cui Owen Teague (nei panni di Cornelius, figlio di Cesare), Freya Allan, Peter Macon e Eka Darville. Quanto agli sceneggiatori, hanno scritto gran parte della storia durante la pandemia di Covid-19; ma il risultato finale sembra ottimo, perché il connubio tra Disney e Il pianeta delle scimmie di Wes Ball fa sperare in una trilogia.