Kingdom of the Planet of the Apes, ecco le prime immagini: nel cast anche Freya Allan!

Sono passati ben 5 anni dall'ultima volta che abbiamo girovagato per il Pianeta delle Scimmie: era il 2017 quando The War - Il Pianeta delle Scimmie faceva il suo esordio sul grande schermo in un mondo ancora profondamente diverso da quello in cui viviamo oggi. I tempi, insomma, sono decisamente maturi per un nuovo capitolo del franchise.

Proprio nelle scorse settimane ci era stato svelato il primo protagonista del nuovo Pianeta delle Scimmie, primo capitolo della saga targato Disney e all'epoca ancora senza un titolo: titolo che è stato appunto svelato proprio in queste ore, e che corrisponde ad un vagamente post-apocalittico Kingdom of the Planet of the Apes.

Non solo: Disney ci ha permesso anche di dare un primo sguardo al film che vedrà Wes Ball alla regia, condividendone una prima immagine ufficiale che, chiaramente, nulla ancora ci svela dei nuovi sviluppi di trama. Ad esserci svelato è stato invece il nome di una new entry nel cast: si tratta di Freya Allan, che buona parte di voi sicuramente ricorderà per la sua Ciri vista nelle prime due stagioni di The Witcher.

Il film di Wes Ball dovrebbe sbarcare in sala non prima del 2024: vedremo quando sarà possibile saperne di più! Nel frattempo, qui trovate la nostra recensione di The War - Il Pianeta delle Scimmie.