Kingdom of the Planet of the Apes, il trailer arriva domani!

Secondo Andy Serkins Kingdom of the Planet of the Apes ci lascerà sbalorditi, e ad anticipare un'emozione simile è il breve teaser pubblicato sull'account Twitter/X dall'account di @CultureCrave. "Ecco un primo sguardo a #KingdomOfThePlanetOfTheApes" figura come descrizione del post. "Il trailer sarà disponibile domani".

La clip, della durata di pochi secondi e arricchita da alcune note in sottofondo, mostra la collaborazione tra la scimmia e un'aquila, per poi anticipare l'uscita del trailer che avverrà, appunto, domani 2 novembre 2023.

Diretto da Wes Ball, Kingdom of the Planet of the Apes costituisce il sequel di The war - Il pianeta delle scimmie e il quarto capitolo del reboot. Gli eventi si svolgono svariati anni dopo quelli della pellicola precedente, e vedono alcuni clan di scimmie che, di fronte agli insegnamenti di Cesare, adottano le strategie più svariate: da un lato, alcuni membri li hanno dimenticati; dall'altro, i più spietati ne distorcono il messaggio per edificare imperi coloniali. In tutto ciò, una scimmia intraprende un lungo viaggio in compagnia di una ragazza umana, nel tentativo di raggiungere la tanto agognata libertà.

Le riprese principali sono iniziate nell'ottobre 2022 pressi i Disney Studios Australia, a Sydney, per poi concludersi nel febbraio dell'anno successivo. Nel cast ricordiamo Owen Teague, Freya Allan, Eka Darville e Kevin Durand. Stando alle dichiarazioni precedenti, l'obiettivo coincide col rilancio di una nuova trilogia per il franchise, nonostante l'eventuale successo o insuccesso della pellicola sarà determinante nel garantire una strategia simile.

Il debutto nei cinema statunitensi è previsto per il 24 maggio 2024. Per approfondire l'argomento, ecco tutto quello che sappiamo su Kingdom of the Planet of the Apes.