Kingdom of the Planet of the Apes: Kevin Durand di Lost nel cast del nuovo film della saga

A pochi giorni dalla presentazione delle prime immagini di Kingdom of the Planet of the Apes, il nuovo film della saga de Il pianeta delle scimmie, arriva la conferma di un altro ingresso d'eccezione nel cast: quello di Kevin Durand, famosa star di Lost.

L'attore, il cui ruolo è sconosciuto, è l'ultimo ad unirsi ad un cast che include anche Peter Macon, Owen Teague e Freya Allen. Insieme a lui sale a bordo anche la star di Jessica Jones Eka Darville, annunciata sempre in queste ore. Al momento non è dato sapere se anche Andy Serkis verrà coinvolto in qualche modo: l'attore, come saprete, è stato protagonista della scorsa trilogia de Il pianeta delle scimmie interpretando la parte di Cesare, ma i creatori non hanno rivelato quale sarà l'ambientazione temporale del prossimo capitolo dunque è impossibile stabilire ora come ora quanti anni saranno passati rispetto all'ultima avventura diretta da Matt Reeves.

Il pianeta delle scimmie è nato come un romanzo nel 1963 scritto da Pierre Boulle prima di essere adattato per il grande schermo con il film del 1968 con protagonista Charlton Heston. Venne seguito da quattro sequel e due serie TV, oltre al reboot di Tim Burton del 2001 con Mark Wahlberg. La Fox ha rilanciato il franchise con una trilogia prequel iniziata nel 2011 e conclusasi nel 2017, col prossimo capitolo - in arrivo nel 2024 - che sarà il primo realizzato dalla Disney dopo la fusione con la Fox.

Secondo quanto riportato, Kingdom of the Planet of the Apes darà il via ad una nuova trilogia per la saga: quali sono le vostre aspettative? Ditecelo nei commenti.